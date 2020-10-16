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Рыбак поймал гольца рекордного размера 

Lenta.ru 7 часов назад
Рыбак поймал гольца рекордного размера
Фото: Страница Lake Champlain в Facebook
В американском озере Шамплейн пойман самый крупный за 51 год озерный голец-кристивомер. Об этом сообщает WCAX-TV.
Рыба весом 8,78 килограмма попалась на крючок жителя города Саут-Берлингтон, штат Вермонт, Джеффри Сэнфорда (Jeffery Sanford) еще в августе, однако официально рекорд был признан лишь теперь. По заявлению вермонтского департамента рыбных и природных ресурсов, это самый крупный голец, пойманный в озере с 1969 года. Информация о более старых уловах не сохранилась.

Сэнфорд утверждает, что рыба рекордного размера клюнула после первого же заброса удочки.

Шамплейн считается 13-м по величине озером в Соединенных Штатах. По нему проходит граница штатов Вермонт и Нью-Йорк, а также граница США и Канады.
Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии поймана кумжа, также известная как лососевая форель, небывалой величины. Рыбак сфотографировался со своим уловом, а затем отпустил кумжу на волю.
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