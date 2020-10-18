Зачем изначально придумали «веревку дьявола»

Сейчас колючая проволока ассоциируется с военными действиями и концентрационными лагерями. Однако создавали ее для других целей. Подробности — в статье «Рамблера».

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Хотя проволочные ограждения использовали еще французы против русских войск во время Крымской войны, первая колючая проволока появилась в 1863 году. Ее изобрел кузнец Майкл Келли . Он сделал ее из двух скрученных проволок с плоской двухсторонней колючкой на одной из них. Он же предложил использовать ее для ограждения крупного рогатого скота. А в1865 году Луи Франсуа Янин предложил двойную проволоку с металлическими зубцами в форме ромба.

В 1872 году американский фермер Генри Роуз провел эксперимент. Он прикрепил к рогам быков дощечки с заточенными кусками проволоки. Когда животные упирались в забор, то острые шипы впивались в голову, и они возвращались. Позже Генри Роуз пришел к выводу, что дощечки с острой проволокой лучше прикрепить к самому ограждению. В 1873 году он запатентовал свое изобретение и показал на выставке в городе Де-Калб. Такую колючую проволоку использовали в США для заборов вдоль железнодорожных путей.

Позже Джозеф Глидден, Исаак Эллвуд и Джекоб Хэйш усовершенствовали изобретение Роуза. Глидден представил конструкцию из двух скрученных проволок, с прикрепленным на одну из них куском проволоки с острыми концами.

Впоследствии Эллвуд и Глидден основали совместное производство новой колючей проволоки, которая коренным образом изменила животноводство в Новом Свете.

Фермеры получили дешевое и эффективное средство для защиты своих посевов от крупных животных. А ковбои, занимавшиеся выпасом и перегоном огромных стад, столкнулись с необходимостью полностью изменить свою жизнь. Таким образом, классический Дикий Запад с его открытыми просторами ушел в прошлое вместе с его символом — ковбоями. Свободное перемещение индейских племен также прекратилось. Наверно поэтому индейцы прозвали колючую проволоку веревкой дьявола. А право частной собственности стало краеугольным камнем американской юриспруденции.