Почему в России отменяют троллейбусы

Столица задала новый автомобильный тренд в виде отмены электротранспорта. Почему ушла эпоха и что заменит уютный "рогатый" троллейбус — читайте в материале "Рамблера".

С 2004 года крупнейшая троллейбусная сеть страны переживала кризис, который в Сети прозвали "большой троллейбусный погром". Он закончился тем, что в Москве упразднили сразу 9 троллейбусных маршрутов. Их места заменили автобусы.

На сегодняшний день троллейбусов осталось всего два, обе ретромодели будут следовать по музейному маршруту. Несмотря на скорость и экологичность этого транспорта, от него все равно решили отказаться в пользу автобусов и электробусов. Суммарные затраты на эксплуатацию электробусов в течение жизненного цикла на 10% ниже, чем у троллейбуса. Да и основной пул троллейбусов устарел.

Троллейбусы проигрывают своей маневренностью и скоростью, а стоянки для машин занимают слишком много места, которое можно использовать иначе. В Москве, например, в начале 2000-х целых четыре троллейбусных парка находились в центре Москвы. Вместо одного из парков открыли масштабный фуд-корт.

Однако электробусы тоже вызывают вопросы. Во-первых, они не доказали своей работоспособности в зимнее время. Многие водители опасаются, что машины просто напросто "встанут" при минусовой температуре. Во-вторых, регионы вряд ли смогут позволить себе закупить новейшие модели машин. Поэтому маленькие города заполоняют маршрутки, которые не только вредят экологии, но и опасны для пассажиров.

Но больше всех о закрытии троллейбусов переживают водители, которым пришлось поменять работу.