В Черном море сняли часть «потерянного флота Гитлера» 

Подводную лодку U-20 из «потерянного флота» фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера сняли на видео в Черном море. Ролик опубликовало турецкое издание Hurriyet.

На кадрах, снятых на дне моря, видна субмарина, покрытая песком, рыболовными сетями, водорослями и илом. Уточняется, что судно обнаружили аквалангисты у северного побережья Турции. Оно лежит на глубине 20 метров.

«U-20 — одна из потерянных подводных лодок Гитлера. Свидетель Второй мировой войны у Сакарья Карасу. Мы должны защитить эту историю и сделать лодку объектом дайвинг-туризма. Но теперь он проигрывает сетям-призракам», — заявил профессор Мехмет Эмин Бирпинар.

Сейчас подлодку осматривают водолазы. Поднимать ее на поверхность не будут.

Впервые об обнаружении затопленных фашистами подводных лодок сообщалось в феврале 2008 года. Ученые с точностью установили местоположение U-20, U-19 и U-23. По их данным, U-23 находится на глубине более 50 метров в пяти километрах от турецкого города Агва (Agva), а U-19 — на глубине около 500 метров в пяти километрах от города Зонгулдак (Zonguldak).

Субмарины входили в состав 30-й флотилии кригсмарине. Еще три подлодки были потоплены в ходе боевых действий.

Британское издание The Telegraph называло 30-ю флотилию кригсмарине «потерянным флотом Гитлера». В Обществе морской археологии отмечали, что субмарины являются весьма значимой находкой, поскольку они были запечатаны и должны идеально сохраниться внутри, что уникально для техники времен Второй мировой войны. Подлодки затопили в 1944 году в связи с приближением советских войск к румынскому порту Констанца, где тогда располагалась главная военно-морская база Румынии, выступавшей на стороне стран гитлеровской коалиции.