Как рассказала изданию Наталья, она обнаружила под ногами бутылочку объемом примерно 0,3 литра. Ее крышка была украшена японскими иероглифами. Внутри что-то лежало. Сначала женщине показалось, что это палочка, но, приглядевшись, она поняла, что в сосуде спрятана записка. Вскрыв бутылку, Наталья прочитала надпись на маленьком листочке бумаги — «Всем привет от Serzha». Послание датировано 27 ноября 1995 года. Кроме того, в бутылке россиянка нашла полуистлевшую пластинку жевательной резинки Free Zone.