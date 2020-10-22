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Найденный за рубежом советский артефакт удивил иностранцев 

Lenta.ru 10 часов назад
Найденный «привет из СССР» удивил иностранцев
Фото: depositphotos.com
Пользователь Reddit из Польши нашел тракторную шину, произведенную в СССР, и опубликовал ее фотографию. В комментариях многих удивились его находке и превратили зарубежный артефакт в объект для шуток.
Reddit

«Ты даже не знаешь, насколько тебе повезло», — пошутил -WelshCelt-, сделав отсылку к песне Back in USSR («Назад в СССР») группы The Beatles. Иностранные пользователи также посмеялись над тем, что произведенную в Советском Союзе шину нельзя называть «своей»: вместо этого они посоветовали использовать слово «наша».

«Сделана для всех нас!» — написал jaynus006.

Некоторым показалось забавным, что надпись Made in USSR («Сделано в СССР») на шине была сделана на английском языке, несмотря на то, что торговых отношений между странами двух блоков практически не было. «Я в замешательстве. Зачем писать это на английском, если вы не торгуете с остальным миром?» — задался вопросом один из комментаторов.
При этом некоторых находка автора поста не удивила. Один из пользователей рассказал, что его дедушка до сих пор использует шины, сделанные в Югославии, а другой отметил, что шины его велосипеда были сделаны в Чехословакии.
Ранее пользователи Twitter поспорили из-за фотографии советской колбасы, опубликованной в аккаунте «Исторические фото». Одни уверяли, что есть ее было невозможно, а другие утверждали, что им очень нравился вкус производимой в СССР колбасы.
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