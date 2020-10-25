Как растянуть кожаную обувь в домашних условиях 

Многие люди отдают предпочтение кожаной обуви. И на то есть несколько причин: такую обувь, как правило, легко чистить, она практична и служит не один год.

Однако любителям кожаной обуви нередко приходится сталкиваться с одной и той же проблемой: чтобы ботинки или туфли были комфортными в носке, их нужно растянуть. Как сделать это в домашних условиях? Разбирался "Рамблер".

Существует несколько проверенных способов без труда растянуть кожаную обувь.

1) Два пакета на четверть наполните водой, завяжите и положите по пакету в каждый ботинок. Поставьте обувь в морозилку и вытащите ее, когда вода полностью застынет. Когда лед немного подтает, выньте его из обуви. Вскоре вы обнаружите, что обувь действительно увеличилась в размере. Однако не забывайте о том, что данную процедуру выдержит только прочный материал.

2) Поставьте пару в ванну или в раковину и обдайте обувь изнутри кипятком. Через пару секунд вылейте горячую воду из ботинок. Затем промокните влагу, дождитесь, пока обувь слегка остынет, а после надевайте обувь поверх носков, чтобы не обжечься.

3) Еще один верный способ: смочите внутреннюю поверхность обуви спиртом или водкой, наденьте пару и носите ее в течение нескольких часов. Таким образом внутренний материал размякнет, и обувь будет идеально сидеть на вашей ноге. При этом не забывайте, что спирт — вещество агрессивное, а потому для начала следует проверить стойкость краски на незаметном участке.