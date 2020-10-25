Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶

Как растянуть кожаную обувь в домашних условиях 

Мира Маркина 8 часов назад
Как растянуть кожаную обувь в домашних условиях
Фото: depositphotos.com
Многие люди отдают предпочтение кожаной обуви. И на то есть несколько причин: такую обувь, как правило, легко чистить, она практична и служит не один год.
Однако любителям кожаной обуви нередко приходится сталкиваться с одной и той же проблемой: чтобы ботинки или туфли были комфортными в носке, их нужно растянуть. Как сделать это в домашних условиях? Разбирался "Рамблер".
Существует несколько проверенных способов без труда растянуть кожаную обувь.
1) Два пакета на четверть наполните водой, завяжите и положите по пакету в каждый ботинок. Поставьте обувь в морозилку и вытащите ее, когда вода полностью застынет. Когда лед немного подтает, выньте его из обуви. Вскоре вы обнаружите, что обувь действительно увеличилась в размере. Однако не забывайте о том, что данную процедуру выдержит только прочный материал.
2) Поставьте пару в ванну или в раковину и обдайте обувь изнутри кипятком. Через пару секунд вылейте горячую воду из ботинок. Затем промокните влагу, дождитесь, пока обувь слегка остынет, а после надевайте обувь поверх носков, чтобы не обжечься.
3) Еще один верный способ: смочите внутреннюю поверхность обуви спиртом или водкой, наденьте пару и носите ее в течение нескольких часов. Таким образом внутренний материал размякнет, и обувь будет идеально сидеть на вашей ноге. При этом не забывайте, что спирт — вещество агрессивное, а потому для начала следует проверить стойкость краски на незаметном участке.
Видео дня. Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Комментарии
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем чукотские женщины поразили русских
Чем чукотские женщины поразили русских
Привычные для русских вещи, недоступные в других странах
Привычные для русских вещи, недоступные в других странах
Почему раньше поезда были зелеными, а сейчас нет
Почему раньше поезда были зелеными, а сейчас нет
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Факты о кошках, которые не знают даже хозяева
08:03
Факты о кошках, которые не знают даже хозяева
Безумный мир
Экстремал ринулся в реку с 35-метровой высоты
00:45
Экстремал ринулся в реку с 35-метровой высоты
Люди
Что сделал Сталин с инвалидами войны в 1951 году
04:25
Что сделал Сталин с инвалидами войны в 1951 году
Истории
Нервный примат закидал песком посетителей зоосада
00:12
Нервный примат закидал песком посетителей зоосада
Безумный мир
Священник рассмеялся на службе из-за девочки
00:12
Священник рассмеялся на службе из-за девочки
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение