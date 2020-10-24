Привычные для русских вещи, недоступные в других странах

Многие россияне убеждены, что жизнь на Западе комфортней во всех отношениях. Вот только мало кто знает о том, что некоторые, привычные для русского человека вещи за рубежом стоят бешеных денег и потому недоступны рядовым гражданам. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Услуги салонов красоты

Стоимость маникюра в Москве — около полутора тысяч рублей. При это в регионах цены еще ниже. А вот финкам за ту же услугу в Хельсинки приходится платить около шести тысяч рублей. Стрижка и окрашивание волос у наших северных соседей стоят более 14 тысяч рублей. Тем временем в России многие салоны окажут данную услугу за цену в два раза дешевле.

Породистые домашние животные

Любители животных, не готовые тратить баснословные деньги на покупку питомца, часто жалуются на то, что породистые собаки и кошки стоят слишком дорого. Однако по сравнению с другими странами в России цены на четвероногих друзей довольно приемлемые. К примеру, средняя цена йоркширского терьера в России — 23 тысячи рублей, в то время как в Канаде щенок этой породы обойдется вам в 166 716 тысяч рублей. Ветеринарные услуги также обходятся нам дешевле. В Москве за чипирование собаки вы отдадите до 1,5 тысяч рублей, в то время как в Канаде до 4,6 тысяч рублей.

Вызов врача на дом

В той же Финляндии невозможно вызвать врача на дом из городской поликлиники. Приехать к больному пациенту может только скорая помощь или частный врач, услуги которого обойдутся по меньшей мере в 100 евро. В Финляндии профессия врача считается крайне престижной, а потому услуги медика обходятся довольно дорого. Тем временем в России участковый врач придет к пациенту домой совершенно бесплатно.