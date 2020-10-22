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Вещи, которые нужно убрать из кошелька 

Александра Нечаева 1 час назад
Вещи, которые нужно срочно убрать из кошелька
Фото: Depositphotos
О том, что хранить в кошельке что-то, кроме денег и банковских карт, крайне нежелательно, слышал, вероятно, каждый. И дело тут зачастую не только во всевозможных суевериях, но и вполне материальной составляющей. Ведь, потеряв портмоне, можно лишиться порой крайне необходимых вещей. О том, что же не стоит класть в кошелек, рассказывает «Рамблер».

Крупная сумма

Даже имея банковские карты, некоторые люди чувствуют себя уверенно лишь тогда, когда в кошельке есть наличные деньги. Совершенно отказываться от налички вас, разумеется, никто не агитирует. Но задуматься о том, какую сумму класть в портмоне, стоит. Потерять кошелек со всей зарплатой, например, согласитесь, будет весьма обидно.

Пароли и пин-коды

Опасаясь забыть пин-код от банковской карты некоторые не находят ничего лучше, как записать цифры на листок и вложить в кармашек кошелька. А теперь представьте ситуацию, что у вас украли портмоне и обнаружили в нем написанные от руки четыре цифры. Не нужно быть гением, чтобы понять, для чего их можно применить. И вор эту счастливую возможность использует, уж поверьте. Так же обстоит дело и с паролями: если не хотите, чтобы важные для вас страницы взломали, храните свои пароли от них как можно дальше от посторонних глаз и мест, откуда их можно достаточно легко украсть.

Запасной ключ

Иногда, опасаясь потерять ключи, некоторые не находят ничего лучше, чем положить «запаску» в кошелек. Это, прямо скажем, не самая хорошая идея. Возможно, при потере портмоне или его краже ключ просто выбросят, но существует и вероятность того, что грабитель может найти ваш адрес (при необходимости можно вычислить место жительства, используя, например, имя и фамилию на банковской карте). И вот уже «ключ от квартиры, где деньги лежат» в руках негодяя. Визит непрошенного гостя вряд ли будет вам приятен.

Мусор

Старые проездные, ненужные чеки, фантики от конфет. Если в вашем портмоне эти «гости» встречаются довольно часто, пора пересмотреть отношение к бумажнику. Во-первых, вы рискуете однажды вместе с каким-нибудь чеком случайно выбросить в мусорное ведро неудачно попавшуюся купюру. А во-вторых, некоторые утверждают, что деньги не любят неуважительного к себе отношения и «сбегают» туда, где для них есть место и где за чистотой их «жилища» следят.
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Вещи
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