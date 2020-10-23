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Рыболов поймал на леща сома рекордного размера 

Lenta.ru 5 часов назад
Рыболов поймал на леща сома рекордного размера
Фото: Clayton and Audra Lynn via Georgia Department of Natural Resources
Во время рыболовных соревнований на реке Чаттахучи в США был пойман самый большой голубой сом в истории штата Джорджия. Об этом сообщает WTXL-TV.
Вес рыбы составил 50 килограммов, что на 7,7 килограмма больше, чем у самого крупного сома, который регистрировался департаментом природных ресурсов Джорджии ранее.
Рекорд поставил рыбак Тим Троун (Tim Trone), приехавший в Джорджию из штата Флорида. По его утверждению, сом рекордного размера клюнул, когда он использовал в качестве приманки леща.
Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.
В 2017 году сообщалось, что во Франции трем рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.
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