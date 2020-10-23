Манускрипт речи Гитлера ушел с молотка

В Мюнхене продали манускрипт речи фюрера Адольфа Гитлера за полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.

Конечная стоимость лота не уточняется, однако известно, что предварительно шестистраничный манускрипт 1935 года был оценен в шесть тысяч евро (примерно 548 тысяч рублей). Кроме того, с молотка ушли серебряные столовые приборы, кофейник с инициалами Гитлера и свастикой, а также открытки и салфетки.

Сообщается, что некоторое время назад глава Европейской еврейской ассоциации (EJA) Менахем Марголин назвал распродажу вещей Гитлера безответственной акцией.