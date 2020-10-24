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Почему раньше поезда были зелеными, а сейчас нет 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Почему раньше поезда были зелеными, а сейчас нет
Фото: depositphotos.com
Сравнительно недавно самым популярным способом передвижения на дальние расстояния были поезда. Все, кто жил в Советском Союзе, помнят этот бесконечный зеленый поезд, несущий тебя либо в деревню к родственникам, либо на море. "Рамблер" решил выяснить, почему поезда раньше были исключительно зеленого цвета.
Оказывается, во времена Царской России вагоны окрашивали в соответствии с классом обслуживания. Поэтому вагоны первого класса, в которых передвигались чиновники и богачи, были окрашены в синий. Желтые выгоны предназначались для представителей среднего класса. А простых людей сажали в зеленые вагоны.
При советской власти концепция изменилась и все вагоны стали зелеными. Многие шутят, что в СССР на поездах ездили только бедные, поэтому и вагоны остались только зеленые. Хотя существует теория, что после войны вагоны окрасили в целях маскировки. Так как железные пути, в основном, проходят по лесам. Самолет-бомбардировщик в таком случае вряд ли сможет попасть в движущийся поезд.
Чтобы поддерживать поезда в хорошем состоянии, необходимо использовать много краски. А зеленые пигменты устойчивы к солнечным лучам, не выгорали и имели приемлемую цену.
В 2010 году РЖД решили заняться своим стилем, наняли дизайнеров, разработали бренд-буки и запустили в эксплуатацию фирменные составы. После этой реформы появились узнаваемые вагоны.
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Вещи , РЖД
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