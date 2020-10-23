На фермерском поле нашли чрезвычайно редкий клад 

Кладоискатели обнаружили чрезвычайно редкую монету на фермерском поле в английском городке Уоллингфорд, графство Оксфордшир. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Серебряный пенни в сентябре 2020 года нашел 64-летний Джон Денем (John Denham) вместе с двумя взрослыми сыновьями — Саймоном и Стивеном.

Они сразу поняли, что обнаружили необычный клад. Кладоискатели проверили информацию в интернете и выяснили, что монету отчеканил в промежуток между 1139 и 1148 годом Генрих II, который в тот момент еще не занимал трон, а боролся за власть в гражданской войне.

Джон отметил, что поле недавно вспахали, и из-за этого многие древние монеты были повреждены, так что им повезло найти целый пенни. «Это важная часть истории Уоллингфорда. Монета пролежала в земле около тысячи лет и при этом неплохо сохранилась», — добавил Саймон.

Пенни выставят на торги на аукционе Hansons Auctioneers в Лондоне в понедельник, 26 октября. Монету предварительно оценили в 6-7 тысяч фунтов (596-696 тысяч рублей). Сумму разделят пополам между кладоискателями и владельцем поля.

Оценщик аукционного дома Адам Стэпс (Adam Staples) назвал пенни редчайшей находкой, потому что это единственная монета, выпущенная Генрихом II во время гражданской войны, на которой видно и знак монетного двора и имя чеканщика.