Почему обручальные кольца носят на безымянном

Обручальные кольца считаются символом вечной любви, верности и супружества. Но при этом для многих остается загадкой, почему во всех странах их носят именно на безымянном пальце. «Рамблер» попробовал разобраться в этом вопросе.

Впервые этот обычай появился еще у древних египтян, которые верили, что именно от безымянного пальца начинается некий тончайший нерв, ведущий прямо к сердцу. Одним из самых древних упоминаний об обручальных кольцах является сочинение древнегреческого мыслителя Плутарха «О Египте», в котором идет обоснование ношения этого символа любви на безымянном пальце вследствие научных экспериментов над телом человека. Так, древние египтяне, исследуя тело человека изнутри, обнаружили некий едва заметный нерв, который соединяет безымянный палец напрямую с сердцем, чего не наблюдается у остальных пальцев. Поэтому безымянный палец стали почитать и украшать кольцом, так как он считался связанным с сердцем человека.

По другой версии, древние египтяне и греки, а также римляне использовали безымянный палец для втирания целебных мазей, и поэтому именно он был выбран, для того чтобы носить кольцо.

Примечательно, что изначально обручальное кольцо носила только женщина. Наличие сего украшения подтверждало, что она принадлежит только своему мужу. Мужчины стали носить аналогичные кольца значительно позже.

Древние египтяне носили обручальные кольца из самых разных металлов, стекла и даже керамики. Они поклонялись Луне и Солнцу и полагали, что отверстие в середине круга символизирует путь ко всему неизведанному. Таким образом, у египтян возникла идея обмена кольцами, символизирующего неразрывную связь между мужем и женой.

Традиция дарить супругу железное или бронзовое кольцо в знак нерушимости брачных уз идет со времен Древнего Рима, более привычные нам золотые обручальные кольца появились на руках лишь в III-IV веках.