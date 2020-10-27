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Эксперт назвал признаки прослушки смартфона 

Lenta.ru и ещё 4 10 часов назад
Эксперт назвал признаки прослушки смартфона
Фото: Globallookpress.com
Самый главный признак прослушки смартфона — его странное, нетипичное поведение, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.
«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки», — пояснил эксперт.
При этом он уточнил, что данные проблемы в работе телефона могут указывать в том числе на работу вируса.
Мясоедов также назвал категории занимающихся прослушкой людей. По его словам, большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники. Поэтому чаще всего слежку ведут мошенники, близкие люди либо конкуренты.
«Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором», — объяснил Мясоедов и добавил, что смена телефона не поможет в случае, если его владельца прослушивают родственники. Близкие люди легко получат доступ к новому смартфону и заново незаметно установят шпионское ПО, предупредил эксперт.
В начале октября Министерство промышленности и торговлиотчиталось о выявлении в российской продаже бытовых приборов с прослушкой. О нахождении утюгов иностранного производства с встроенным шпионским оборудованием рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
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Вещи , Минпромторг
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