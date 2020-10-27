Эксперт рассказал, почему нагревается ваш смартфон 

Сергей Кузьменко. Легкое нагревание смартфона при использовании не представляет никакой опасности. Однако если гаджет нагревается до той стадии, когда его уже некомфортно держать в руке, стоит задуматься о причинах, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества

Как правило, нагрев телефона происходит из-за проблем с процессором, батареей или дисплеем. Причем высокая температура не всегда говорит о неисправности деталей, но может к ней привести, отмечает эксперт.

"Телефон будет нагреваться сильнее, если длительное время играть в игры, потреблять потоковый контент, использовать не оптимальные настройки. Нагреванию гаджета могут поспособствовать факторы окружающей среды, например, погода и температура", объясняет он.

При этом Кузьменко отмечает, что при легком нагревании смартфона нет никакой опасности, но, если телефон начинает сильно греться, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя или, что еще хуже, к воспламенению батареи.

Он обращает внимание, что старые модели смартфонов сильнее подвержены нагреванию — им требуется затрачивать больше ресурсов для обновления современных приложений.