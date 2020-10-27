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Эксперт объяснил, как понять, что телефон прослушивают 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Эксперт объяснил, как понять, что телефон прослушивают
Фото: depositphotos
Партнер и директор компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», как определить, что ваш телефон прослуживают.
По словам эксперта, самый главный признак прослушки смартфона — его странное поведение.

«Быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — ее лучше удалить. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки».

Эти же проблемы могут обозначать наличие вируса на устройстве. Хотя все-таки для спецслужб обычные жители не имеют особой ценности, в отличе от преступников. Поэтому чаще всего слежку ведут мошенники, близкие люди или конкуренты.
«Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором».
А если за вами шпионят ваши близкие, то телефон они узнают быстро и слежка начнется вновь.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему мошенники звонят и сбрасывают.
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