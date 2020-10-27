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Что подарить друзьям на Новый год, чтоб не разориться 

Мира Маркина 47 минут назад
Что подарить друзьям на Новый год, чтоб не разориться
Фото: depositphotos.com
До Нового года еще больше двух месяцев, однако многие люди уже размышляют о том, что подарить своим близким, чтобы не остаться без денег в начале года. "Рамблер" выбрал несколько бюджетных подарков, которые наверняка порадуют друзей.

Ланчбокс

Выбирая презент офисному сотруднику, обратите внимание на функциональные ланчбоксы. Хороший вариант можно найти даже за 500 рублей, но при этом он будет крайне полезен. Особенно для человека, который не ходит в кафе, а приносит готовую еду на работу.

Скретч-карта

Отличный подарок для заядлого путешественника. Карту можно поместить в рамку и повесить на стену, — она отлично впишется в любой интерьер. Затем ваш друг сможет отмечать на ней страны, которые он посетил, просто потерев карту монеткой. Стоимость такого подарка варьируется в пределах тысячи рублей.

Антистресс-раскраска

Раскраски давно не являются исключительно детским развлечением. В книжных магазинах и в интернете давно можно найти антистресс-раскраски на любой вкус. Такой подарок идеально подойдет человеку, любящему покой и домашний уют. Приобрести раскраску можно как за 250 рублей, так и за 1000 рублей.

Термос

Незаменимая в зимний период вещь будет полезна почти любому. Автомобилист сможет наслаждаться горячим напитком за рулем путешественник, покоряя очередную вершину, а семейный человек — во время долгой прогулки с детьми. Небольшой, но функциональный термос можно купить за 500 рублей.
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