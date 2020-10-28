Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Подростки нашли древние монеты и заработали сотни тысяч рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Подростки нашли монеты и разбогатели
Фото: Globallookpress.com
Два подростка-кладоискателя в Англии нашли древние монеты и заработали тысячи фунтов стерлингов после их продажи на аукционе. Об этом сообщает издание The Mirror.
В августе 16-летний Рис Пикеринг (Reece Pickering), которому тогда было 15 лет, вместе с отцом Джонни Кроу (Jonny Crowe) занимался кладоискательством на сельскохозяйственных полях в графстве Норфолк. Юноша и его отец бродили с металлоискателями. Сначала им попадался только мусор, но в какой-то момент Пикеринг нашел под слоем грунта согнутую монету.
Отец и сын родом из города Грейт-Ярмут отнесли находку в музей. Эксперты установили, что это серебряный пенни короля Гарольда II Годвинсона, датированный 1066 годом — годом, когда состоялась Битва при Гастингсе. Примечательно, что это единственный пенни такого рода, который существует в Британии.

На монете возрастом 954 года изображена голова Гарольда, который был последним коронованным Англо-Саксонским королем Англии и погиб в знаменитой битве.

В понедельник, 26 октября, монета была продана на торгах в аукционном доме Hansons Auctioneers за четыре тысячи фунтов стерлингов (400,3 тысячи рублей).
В то же время 16-летний Уолтер Тейлор (Walte Taylor), которому также было 15 лет на момент находки, нашел на поле на юге графства Эссекс серебряный пенни Генриха I. Найденная им монета датируется 1106 годом.
Его монета, которой 914 лет, ушла с молотка за три тысячи фунтов стерлингов (300,4 тысячи рублей).
Эксперт аукционного дома Hansons в области истории Адам Стейплс (Adam Staples) сказал: «Мы довольны такими результатами и рады за мальчиков. Это две исключительные находки, которые заслуживали удачных торгов. Я сам люблю бродить с металлоискателем и знаю, как волнительно делать такие находки».
Ранее сообщалось, что в окрестностях словацкого города Пьештянов обнаружен крупный клад средневековых монет. Находку совершил турист, заметивший под корнями поваленного дерева неровные серебряные пластинки с изображением дракона.
Последние новости
В Москве продлили режим удаленной работы В Москве продлили режим удаленной работы Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
Комментарии
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна знаменитой «девочки с шариками»
Раскрыта тайна знаменитой «девочки с шариками»
Какие факты биографии Ленина приказал скрыть Сталин
Какие факты биографии Ленина приказал скрыть Сталин
Единственный случай, когда Героя России лишили звания
Единственный случай, когда Героя России лишили звания
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Паника кошек после чихания хозяина насмешила Сеть
00:36
Паника кошек после чихания хозяина насмешила Сеть
Безумный мир
Китайцы воссоздали советский сферический танк
01:09
Китайцы воссоздали советский сферический танк
Вещи
Невеста едва не разнесла причал от восторга
00:39
Невеста едва не разнесла причал от восторга
Люди
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
00:40
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
Люди
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
02:25
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
Вещи Истории
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
00:06
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
Люди
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
02:11
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение