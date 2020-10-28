Подростки нашли монеты и разбогатели

Два подростка-кладоискателя в Англии нашли древние монеты и заработали тысячи фунтов стерлингов после их продажи на аукционе. Об этом сообщает издание The Mirror.

В августе 16-летний Рис Пикеринг (Reece Pickering), которому тогда было 15 лет, вместе с отцом Джонни Кроу (Jonny Crowe) занимался кладоискательством на сельскохозяйственных полях в графстве Норфолк. Юноша и его отец бродили с металлоискателями. Сначала им попадался только мусор, но в какой-то момент Пикеринг нашел под слоем грунта согнутую монету.

Отец и сын родом из города Грейт-Ярмут отнесли находку в музей. Эксперты установили, что это серебряный пенни короля Гарольда II Годвинсона, датированный 1066 годом — годом, когда состоялась Битва при Гастингсе. Примечательно, что это единственный пенни такого рода, который существует в Британии.

На монете возрастом 954 года изображена голова Гарольда, который был последним коронованным Англо-Саксонским королем Англии и погиб в знаменитой битве.

В понедельник, 26 октября, монета была продана на торгах в аукционном доме Hansons Auctioneers за четыре тысячи фунтов стерлингов (400,3 тысячи рублей).

В то же время 16-летний Уолтер Тейлор (Walte Taylor), которому также было 15 лет на момент находки, нашел на поле на юге графства Эссекс серебряный пенни Генриха I. Найденная им монета датируется 1106 годом.

Его монета, которой 914 лет, ушла с молотка за три тысячи фунтов стерлингов (300,4 тысячи рублей).

Эксперт аукционного дома Hansons в области истории Адам Стейплс (Adam Staples) сказал: «Мы довольны такими результатами и рады за мальчиков. Это две исключительные находки, которые заслуживали удачных торгов. Я сам люблю бродить с металлоискателем и знаю, как волнительно делать такие находки».