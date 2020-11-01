Где находится кладбище грузовиков «Почты России» 

Не так давно уличный фотограф Александр Сашенков решил прогуляться около станции МЦК «Ботанический Сад» и наткнулся на настоящее клабище почтовых грузовиков. "Рамблер" решил узнать об этом подробнее.

На территории промзоны около «Ботанического Сада» нет охраны, поэтому молодому человеку спокойно удалось забраться внутрь машины и сделать там несколько кадров. По его словам, на территории парковки также стоит пара машин скорой помощи и несколько автобусов.

В своем интервью, которое парень дал "Комсомольской правде", он упомянул, что в регионах не хватает машин, поэтому грустно наблюдать за тем, как автомобили просто гниют на улицах Москвы. С ним согласились пользователи в комментариях.

Сашенков поделился фотографиями "кладбища" в Instagram, а люди начали шутить, что "где-то нам скорее всего лежит их посылка, которую Почта России так и не доставила".

Представители Почты России, в свою очередь, сообщили, что на парковке сейчас находятся около 103 автомобилей, которые выведены из эксплуатации. Каждая машина прослужила примерно восемь лет вместо средних двенадцати. Так как любые поломки транспорта в столице гарантируют появление пробок.

Сейчас проходит сбор документов для того, чтобы выставить грузовики на торги. Те машины, которые не пригодны для использования будут утилизированы.

Представители Почты России предполагают, что машины могут купить музеи или просто любители синих фургонов. Однако фирменную подпись будущим владельцам придется убрать, только после этого покупатель сможет использовать машину в личных целях.