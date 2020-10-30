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Названы найденные в российской канализации необычные предметы 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы найденные в канализации необычные предметы
Фото: Lenta.ru
Тюменские коммунальщики назвали самые необычные предметы, которые они нашли в канализации. В список вошли бревно, лосиные рога и банные полотенца, сообщает «Комсомольская правда».
Сотрудники местного водоканала поделились статистикой и рассказали, что с января 2020 года они устранили в городе более четырех тысяч засоров, которые возникли из-за неправильного пользования канализацией россиянами. За эти месяцы им удалось выловить лосиные рога, ласт, лопату, куски бетона, стеклянные бутылки, арматуру, а также банные полотенца, мобильные телефоны, куски влажной туалетной бумаги и другой бытовой мусор.
Коммунальщики рассказали и о своей недавней находке — бревне. Им пришлось распиливать его внутри колодца, потому что из-за его размера они не могли извлечь объект целиком. В итоге специалисты достали предмет и предотвратили возможную аварию. Однако им не удалось выяснить, как бревно оказалось в трубе.
«Кто и как сбросил в канализацию бревно? Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварским способом? Ведь, чтобы бревно очутилось в колодце, необходимо было изрядно потрудиться: открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому», — отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
В сентябре 2020 года специалисты водоканала Петрозаводска назвали предметы, которые россияне чаще всего смывают в унитазы. В список вошли мягкие игрушки, продукты, одноразовые маски и даже рыболовные удочки. Среди странных предметов коммунальщики также находили щетки для автомобилей, упаковки от пельменей и тротуарную плитку.
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Комментарии
Вещи , Дмитрий Бычков , Комсомольская правда
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