Названы найденные в канализации необычные предметы

Тюменские коммунальщики назвали самые необычные предметы, которые они нашли в канализации. В список вошли бревно, лосиные рога и банные полотенца, сообщает « Комсомольская правда ».

Сотрудники местного водоканала поделились статистикой и рассказали, что с января 2020 года они устранили в городе более четырех тысяч засоров, которые возникли из-за неправильного пользования канализацией россиянами. За эти месяцы им удалось выловить лосиные рога, ласт, лопату, куски бетона, стеклянные бутылки, арматуру, а также банные полотенца, мобильные телефоны, куски влажной туалетной бумаги и другой бытовой мусор.

Коммунальщики рассказали и о своей недавней находке — бревне. Им пришлось распиливать его внутри колодца, потому что из-за его размера они не могли извлечь объект целиком. В итоге специалисты достали предмет и предотвратили возможную аварию. Однако им не удалось выяснить, как бревно оказалось в трубе.

«Кто и как сбросил в канализацию бревно? Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварским способом? Ведь, чтобы бревно очутилось в колодце, необходимо было изрядно потрудиться: открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому», — отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков