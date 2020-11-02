Обнаружено самое редкое куриное яйцо в мире

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Подросток из Австралии нашел редчайшее яйцо с тремя желтками. 14-летний сын владельца фермы решил приготовить себе еду, поэтому и забрал яйцо, которое отличалось от других по размеру.

«Был совершенно обычный день, я подобрал это огромное яйцо, иду домой, разбиваю, а оттуда вывалилось три желтка. Я очень удивился, когда это увидел».

Парень пожарил необычное яйцо, но разницы во вкусе не заметил.

Соня Лю, специалистка по птицеводству из Сиднейского университета, объяснила, что такое яйцо с тремя желтками приходится на каждые 25 миллионов куриных яиц.