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Что должно быть в «тревожном чемоданчике» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Что должно быть в «тревожном чемоданчике»
Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых"
"Тревожным чемоданчиком" называют набор базовых вещей, который поможет человеку выжить в экстремальных ситуациях до получения профессиональной помощи. Как правило, его хранят у двери, чтобы можно было быстро схватить его и убежать в более безопасное место. "Рамблер" рассказывает, что должно быть в тревожном чемоданчике.
Люди, которые живут в опасных районах, где часто происходят стихийные бедствия или военные действия, имеют этот чемоданчик на постоянной основе в коридоре. Некоторые собирают его только, если чувствуют неладное. В любом случае, тревожный чемоданчик может помочь психологически, если вы боитесь потерять время в экстренных условиях.
Существует базовый список вещей, необходимых для выживания. Однако, если у вас или ваших близких есть, например, хронические заболевания, то лучше подобрать медикаменты под себя и семью.
Рекомендуется в первую очередь положить фонарик, радиоприемник, копии документов, швейцарский ножик, зажигалку, деньги и небольшую аптечку для обработки ран. Кроме того, можно добавить туда еду и воду на три дня. Пища должна быть компактной и калорийной, например, галеты, орехи, шоколад и сухофрукты.
Стоит правильно выбирать сам тревожный чемоданчик. ЭТо должна быть яркая сумка, желательно, чтобы на ней была светоотражающая ткань. Цвет также стоит подбирать максимально яркий.
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