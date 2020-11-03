Письмо пассажира «Титаника» продадут за огромную сумму

На аукционе в Великобритании продадут личное письмо героически погибшего пассажира «Титаника». Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, автор письма — пастор лондонской баптистской церкви Walworth Road Джон Харпер (John Harper). Он направлялся в Чикаго на проповедь в одной из городских церквей вместе сестрой и шестилетней дочерью.

Как рассказал журналистам глава аукционного дома Henry Aldridge & Son Эндрю Олдридж (Andrew Aldridge), во время крушения корабля священнослужитель отказался сесть в шлюпку вместе с родственницами и отдал свой спасательный жилет незнакомому пассажиру, в результате чего умер в ледяной воде.

В письме выражается благодарность «дорогому брату Янгу» за его помощь перед отъездом Харпера в США. Послание написано на фирменных бланках «Титаника» и датировано 11 апреля 1912 года.

«Я пишу вам эти строки прямо перед тем, как мы доберемся до Квинстауна. Заверяю вас, что не забыл ни вас, ни всю вашу доброту во время нашего пребывания на севере», — приводит издание слова пастора.

Предполагается, что лот уйдет с молотка по цене от 38 850 до 64 750 долларов (от трех до пяти миллионов рублей). Торги состоятся 14 ноября.

Крушение парохода «Титаника» случилось в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение произошло в результате столкновения с айсбергом, более 1,5 тысячи пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.

В июне 2014 года на торги выставили послание, отправленное с «Титаника» за четыре дня до его крушения. Горничная Сара Дэниелс написала записку своему другу Неллу Грину на обратной стороне открытки с черно-белым рисунком лайнера.

«Как жаль, что тебя здесь нет. Лодка прекрасная, и это пошло бы тебе на пользу. Сейчас я отправляюсь на палубу», — гласят строки, написанные карандашом.