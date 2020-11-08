Почему мужчины отказались от туфель на каблуках 

Сегодня сложно представить женщину, у которой в гардеробной нет ни одной пары туфель на каблуках. Но основоположниками моды на такую обувь стали представители не прекрасного пола, а сильного. «Рамблер» расскажет, почему же сейчас мужчины не носят туфли на каблуках.

Одним из самых известных коллекционеров обуви был, несомненно, французский король Людовик XIV. Он был довольно небольшого роста — лишь 1 метр 63 сантиметра. И чтобы добавить себе еще сантиметров десять, правителю приходилось носил обувь на высоких каблуках. Туфли короля зачастую были расписаны батальными сценами. А подошвы и каблуки непременно красились в красный — эта краска была дорогой и ассоциировалась с военной победой.

Французская мода быстро распространилась за границу: английский король Карл II на коронационном портрете 1661 года позирует на ярко-красных каблуках, хотя его рост и без них превышал 185 сантиметров.

В 1670-х Людовик XIV издал указ, по которому красные каблуки имели право носить только его придворные. Теоретически, чтобы проверить, находится ли данная персона в ласке или в немилости при дворе, можно было просто взглянуть на ее ноги.

Хотя каблуки попали в Европу, овеянные духом мужества, вскоре их стали носить и женщины. В то время вообще модно было заимствовать элементы мужской одежды. С тех пор обувь европейских аристократов была похожей у обоих полов. Ситуация стала меняться в конце XVII-го века.

Интеллектуальное движение, известное как Просвещение, принесло с собой уважение к рациональному и полезному, а также упор на образованность в противовес происхождению. Мужская мода повернулась в сторону более практичного наряда. Английские аристократы стали носить простую одежду, которая лучше соответствовала их роду занятий — управлению имением.

Это было начало так называемой «Большого мужского отказа» — от ювелирных изделий, ярких цветов и претенциозных тканей в пользу темных, взвешенных и однообразных приспособлений. Разница в общественном положении уже не выражалась в одежде так откровенно. А вот разница между внешним видом полов — наоборот, стала значительно резче. Высокие каблуки теперь считались дурацкими и женственными. К 1740 году мужчины полностью от них отказались.

Ровно через полвека перестали носить их и женщины: после Французской революции высокий каблук вышел из моды. А вернулся в середине XIX-го века. Это было время расцвета фотографии, которая активно меняла те способы, с помощью которых создавалась мода.