ТОП-5 вещей, которые должны быть в багажнике у каждого

Зимняя дорога в России может быть весьма непредсказуемой. Но имея определенный опыт и некоторый арсенал предметов в багажнике, вы всегда сможете найти решение в любойсамой сложной ситуации.
Удлинитель
Прежде всего следует положить в багажный отсек удлинительдля "прикуривания" автомобиля. Много места он не займет, а всложную минуту всегда выручит.
Лопата
Небольшая лопата зимой в машине просто необходима. Бывалыеавтолюбители отдают предпочтение складным компактным лопатам.
Незамерзайка
Обязательно следует обзавестись средством дляразмораживания замков.
Цепи для шин
Кому-то спокойнее на душе, когда в багажнике лежат специальные цепи, которые надеваются на колеса, чтобы машина не буксовала. Теперь же существует более современная альтернатива цепям — антипробуксовочные ремни.
Куртка
Зимой всегда возите с собой теплую куртку. Она можетпригодится, если вдруг понадобится что-то в дороге починить или же согреет вас, пока вы будете ждать помощь.
А что входит в арсенал обязательных предметов зимой ввашем авто? Поделитесь своими доводами в комментариях.