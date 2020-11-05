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ТОП-5 вещей, которые зимой должны быть в багажнике у каждого 

Car.ru 5 часов назад
ТОП-5 вещей, которые должны быть в багажнике у каждого
Фото: Car.ru
Зимняя дорога в России может быть весьма непредсказуемой. Но имея определенный опыт и некоторый арсенал предметов в багажнике, вы всегда сможете найти решение в любойсамой сложной ситуации.

Удлинитель

Прежде всего следует положить в багажный отсек удлинительдля "прикуривания" автомобиля. Много места он не займет, а всложную минуту всегда выручит.

Лопата

Небольшая лопата зимой в машине просто необходима. Бывалыеавтолюбители отдают предпочтение складным компактным лопатам.

Незамерзайка

Обязательно следует обзавестись средством дляразмораживания замков.

Цепи для шин

Кому-то спокойнее на душе, когда в багажнике лежат специальные цепи, которые надеваются на колеса, чтобы машина не буксовала. Теперь же существует более современная альтернатива цепям — антипробуксовочные ремни.

Куртка

Зимой всегда возите с собой теплую куртку. Она можетпригодится, если вдруг понадобится что-то в дороге починить или же согреет вас, пока вы будете ждать помощь.
А что входит в арсенал обязательных предметов зимой ввашем авто? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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