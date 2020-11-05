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Nokia воскресит культовые телефоны 

Диана Товсепова 1 час назад
Nokia воскресит культовые телефоны
Фото: Flickr
Nokia выпустит два обновленных телефона, ставшие в двухтысячных культовыми. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.
Исходя из раскрытых данных на сайте зарубежного оператора Telia, одним из аппаратов окажется Nokia 6300, впервые вышедший в продажу в 2007 году. Он имел двухдюймовый дисплей, камеру на два мегапикселя, слот для карты памяти microSD и стоил в Европе около 300 евро.
Wikimedia Commons
Производитель собирается воскресить еще одну ретромодель — Nokia 8000. Гаджет станет продолжением восьмитысячной серии девайсов бренда, которую запустили еще в 1990-х годах.
Wikimedia Commons
Дата выхода аппаратов не называется, однако известно, что устройства могут получить поддержку работы в сетях 4G и Wi-Fi.
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