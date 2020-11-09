"Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте".