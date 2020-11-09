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Как в домашних условиях обеззаразить купюры 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал, что вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на купюрах. Его слова передает радио Sputnik.
В период эпидемии эксперт советует использовать бесконтактные способы оплаты покупок. В остальных случаях обеззараживанием купюр занимается Центробанк.

"Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает", — объяснил радио Sputnik эксперт.

Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, объясняет Роман Леонов.

"Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте".

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Вещи , Видео , Центральный банк России , ИА Sputnik
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