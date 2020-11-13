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Рыбаки поймали огромную опаху весом 65 килограммов 

Lenta.ru 5 часов назад
Рыбаки поймали рыбу весом 65 килограммов
Фото: Pixabay
У берегов американского штата Вирджиния поймана огромная опаха. Об этом сообщает WAVY-TV.
Рыба попалась на крючок рыболовов, удивших меч-рыбу с судна в 130 километрах от города Верджиния-Бич. Опаха клюнула, когда они уже собирались возвращаться на берег.
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Им понадобилось 45 минут, чтобы вытащить улов из воды. Вес рыбы составил 65 килограммов. Это лишь на 16 килограммов уступает мировому рекорду — 81,6 килограмма.
Обыкновенные опахи обитают на глубине от 100 до 400 метров. Известны особи длиной до двух метров, их вес достигает 270 килограммов. Считается единственной полностью теплокровной рыбой.
В августе сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Тубабао поймали глубоководную опаху размером со взрослого человека. Вес рыбы составлял 80 килограммов.
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