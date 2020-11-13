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Изобретена избавляющая от опьянения маска 

Ferra.ru и ещё 1 13 часов назад
Изобретена избавляющая от опьянения маска
Фото: Ferra.ru
Канадские учёные изобрели маску, которая может избавить человека от опьянения быстрее в три раза. При дыхании часть алкоголя выходит наружу. Устройство использует это.
По сути, это система гипервентиляции, которая вызывает быстрое и глубокое дыхание. Учёные утверждают, что такой метод в три раза быстрее выводит алкоголь из организма. Однако сама по себе гипервентиляция может вызвать у человека головокружение, обмороки и онемение конечностей. Новая кислородная маска ClearMate решает эту проблему.
Она подключена к резервуару со смесью сжатого углекислого газа. Авторы разработки говорят, что метод прост и очевиден. Настолько, что никто даже не осознаёт его потенциал.
Маску проверили на добровольцах, которые заранее выпили немного водки. Утверждается, что чем выше концентрация алкоголя в крови, тем эффективнее устройство.
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