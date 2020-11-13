У группы AC/DC вышел новый альбом 

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Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".

Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.

Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус — авторы большинства треков на новой пластинке.