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У группы AC/DC вышел новый альбом 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
У группы AC/DC вышел новый альбом
Фото: РИА Новости
Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".
В записи 17-й студийной пластинки приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.
В ее составе 13 треков, два из которых ("Realize" и "Shot in the Dark") группа представила заранее.
Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.
Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус — авторы большинства треков на новой пластинке.
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Вещи , Брайан Джонсон , Ангус Янг
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