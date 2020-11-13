У группы AC/DC вышел новый альбом 

Австралийские легенды рока выложили в Сеть долгожданный новый альбом "Power Up".
В записи 17-й студийной пластинки приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.
В ее составе 13 треков, два из которых ("Realize" и "Shot in the Dark") группа представила заранее.
Предыдущая работа коллектива вышла в 2014 году (“Rockor bust"). Продюсер у нового альбома тот же: Брендан О’Брайен.
Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус — авторы большинства треков на новой пластинке.