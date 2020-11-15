Редкий бриллиант из Якутии ушёл с молотка 

Пурпурно-розовый бриллиант «Призрак Розы» весом 14,83 карата, добытый российской компанией «Алроса» на территории Республики Саха (Якутия), был продан в среду вечером на торгах в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков (26,6 млн долларов). Об этом сообщил на своем сайте аукционный дом Sotheby's («Сотбис»).

Оценочная стоимость «Призрака Розы» составляла 23-38 млн долларов. Бриллиант овальной формы изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного в России, массой 27,85 карата. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак Розы», впервые поставленного в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.

«Розовые алмазы — это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только одного процента из них превышает 10 карат», — заявил глава международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулер. «Это самое настоящее чудо, ставшее результатом многовековой российской алмазной традиции и культурного наследия», — отметил он.

Ныне действующий рекорд цены драгоценных камней был установлен на аукционе Sotheby's в Женеве в ноябре 2013 года: тогда розовый бриллиант Pins Star («Розовая звезда») весом 59,6 карата ушел с молотка за 83,19 млн долларов. Он был найден в 1999 году на руднике компании De Beers («Де Бирс») в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф. Однако в феврале 2014 года выяснилось, что денег на оплату камня у покупателя нет, и бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за 71,2 млн долларов.