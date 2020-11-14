В сети появились фото гробов для умерших от коронавируса

В сети появились фото гробов с прозрачной крышкой, предназначенные для прощания с умершими от коронавируса, которых Роспотребнадзор требует хоронить в закрытых гробах. Товары представлены на официальном сайте государственного ритуального сервиса ГБУ «Ритуал».

На данный момент на сайте представлены две модели гробов, которые носят названия «Гроб ФС-6 (covid)» и «Гроб ФС-4 (covid)», их крышки выполнены из пластика. Стоимость каждого из них составляет 49 тысяч рублей.

Однако, сообщает РБК, с умершими все равно удастся попрощаться не во всех случаях. Роспотребнадзор требует заворачивать в два непрозрачных пакета тела умерших с подтвержденным COVID-19, пояснили изданию в ЗАО «Ритуал-Сервис».