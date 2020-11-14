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В сети появились фото гробов с прозрачной крышкой для умерших от коронавируса 

Lenta.ru 6 часов назад
В сети появились фото гробов для умерших от коронавируса
Фото: ГБУ «Ритуал»
В сети появились фото гробов с прозрачной крышкой, предназначенные для прощания с умершими от коронавируса, которых Роспотребнадзор требует хоронить в закрытых гробах. Товары представлены на официальном сайте государственного ритуального сервиса ГБУ «Ритуал».
На данный момент на сайте представлены две модели гробов, которые носят названия «Гроб ФС-6 (covid)» и «Гроб ФС-4 (covid)», их крышки выполнены из пластика. Стоимость каждого из них составляет 49 тысяч рублей.
Однако, сообщает РБК, с умершими все равно удастся попрощаться не во всех случаях. Роспотребнадзор требует заворачивать в два непрозрачных пакета тела умерших с подтвержденным COVID-19, пояснили изданию в ЗАО «Ритуал-Сервис».
Ранее директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что конструкцию закрытых гробов, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, изменят, — их будут делать со стеклянными крышками. По словам Екимова, такие меры необходимы для традиционного прощания с близкими.
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Вещи , Артем Екимов , Роспотребнадзор , РБК
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