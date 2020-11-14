В Сети появилось фото гробов для умерших от COVID-19

В Сети появилось фото гробов с прозрачной крышкой. Они предназначены для умерших от коронавируса, которых Роспотребнадзор советует хоронить в закрытых гробах. Товары представлены на официальном сайте государственного ритуального сервиса ГБУ "Ритуал".

ГБУ «Ритуал»

В данный момент на сайте можно найти две модели гробов, которые носят названия «Гроб ФС-6 (covid)» и «Гроб ФС-4 (covid)», их крышки выполнены из пластика. Стоимость каждого из них составляет 49 тысяч рублей.

При этом, как сообщает РБК, пообщаться с умершими все равно удастся не во всех случаях. Роспотребнадзор требует заворачивать тела погибших от COVID-19 в два непрозрачных пакета. Об этом изданию рассказали в ЗАО "Ритуал-Сервис".