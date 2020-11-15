Лампа, которая беспрерывно светит более 100 лет 

Лампа накаливания беспрерывно горит с 1901 года. «Рамблер» расскажет о ней подробнее.

Изначально лампочка была установлена в помещении пожарного отдела, затем перенесена в гараж, который принадлежал пожарному и полицейскому отделам. Позже она была установлена в новое здание, а с 1976 года лампочка находится в пожарной части Ливермор в Калифорнии. Стоит отметить, что все эти разы ее переносили аккуратно — не выкручивали, а обрезали провод, чтобы случайно не разбить хрупкую конструкцию.

Сама лампочка является продуктом компании The Shelby Electric Company. Она рассчитана на напряжение в 110 вольт. В настоящее время лампочка подключена к источнику напряжения в 56 вольт. Долгое время ее конструкцию изучали инженеры, они пришли к выводу, что главная причина долговечности лампы — ее маленькая мощность.

«Столетняя лампа» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. А на официальной странице пожарной части транслируется запись с установленной камеры наблюдения. 20 мая 2013 года, уже будучи под наблюдением веб-камеры, лампа погасла. Однако, как выяснилось позже, она вовсе не перегорела. Проблема оказалась в блоке питания, который позже был заменен удлинителем.

В настоящее время «Столетняя лампа» находится под присмотром специального комитета и других местных организаций. Сотрудники Ливерморской пожарной службы утверждают, что горение лампочки будет поддерживаться, пока она сама не перегорит.