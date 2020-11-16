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Зачем в СССР мальчики и девочки носили бюстгальтеры 

Катерина Саломе 5 часов назад
Зачем в СССР мальчики и девочки носили бюстгальтеры
Фото: РИА Новости
Во времена Советского Союза люди пользовались вещами, использование которых сегодня вызвало бы массу недоумения. Тоже самое можно сказать и о предметах гардероба. «Рамблер» расскажет, зачем в СССР мальчики и девочки носили бюстгальтеры.
В начале прошлого столетия все дети носили бюстгальтеры, напоминающие урезанную маечку с подтяжками. Это приспособление использовалось для крепления детских чулок и оставалось актуальным на протяжении 50 лет. Самыми ходовыми были модели на пуговицах и поддерживающих резинках. На эти пуговицы крепились юбочки, чулки и даже шорты с панталонами. Эти приспособления были крайне популярны, хотя самим юным пользователям доставляли массу «технических» неудобств.
К лифчикам для мальчиков выдвигались строгие требования: этот предмет гардероба не должен был сковывать движений. Мальчикам разрешалось перейти на более классическую модель брюк без всяких дополнительных креплений по достижении ими младшего школьного возраста.
У девочек же было все сложнее, особенно с наступлением холодов — конструкция дополнялась шерстяными панталонами не самого привлекательного вида, которые невозможно было скрыть под короткими платьями.
В связи со сложностью использования в начале шестидесятых годов такие маечки потихоньку стали уходить из жизни населения. Некоторое время еще пуговки для повязок от чулок пришивали к трусикам, но потом и эта необходимость отпала. А в 60-х годах появились в СССР спасительные колготки, и о бюстгальтерах с подтяжками благополучно забыли.
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