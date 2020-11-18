Почему на Западе температуру меряют во рту

Скорее всего в кино вы видели, что американцы для измерения температуры кладут градусник в рот. При этом речь не идет о каких-то предпочтениях отдельных лиц — для жителей США это стандартная процедура. А вот то, что температуру можно померить, засунув градусник подмышку, как делают это у нас, кажется им необычным. Почему же мы используем такие разные способы измерения температуры тела?

Начнем с теории. Самым правильным считается измерение температуры в точках тела, наиболее близких к месту, где она стабильная. Такими классическими местами считается подмышка, место под языком и прямая кишка. Самый точный способ измерения — в прямой кишке, то есть ректальный, и он практикуется во всем мире.

Чаще всего ректальным способом определяют температуру у младенцев, ведь маленький ребенок еще не может держать градусник под языком или прижав его к телу рукой. Применяют метод и ко взрослым, когда в целях диагностики нужно получить самые точные показания.

Рот — отличное место для замеров температуры, доступное и научно обоснованное. Тело человека может перегреться, например, когда он лежит под одеялом, и это отразится на точности показаний. А вот во рту температура постоянная всегда и при этом наиболее соответствующая действительности.

Еще один плюс измерения под языком — это скорость. В среднем для этого требуется всего 1−2 минуты, а не 5, как подмышкой.

Для такой манипуляции не нужно раздеваться и даже расстегивать одежду, что также очень удобно. Но почему тогда в нашей стране измеряют не самым точным, не самым удобным, и не самым быстрым способом?

Традиция измерять температуру тела подмышкой, удивляющая как американцев, так и европейцев, досталась нам в наследство от советской эпохи. Большие очереди в отечественных больницах как-то не располагали к измерениям под языком и тем более ректально. Градусников было немного, а дезинфицировать их после каждого пациента тяжеловато. Поэтому медики СССР выбрали для себя третью рекомендованную точку, не самую точную, но зато наименее хлопотную.

Никого не беспокоил тот факт, что точность показаний температуры невысока — врачам было достаточно знать, что она нормальная, повышенная или высокая. Дома люди стали измерять температуру подмышкой, аксиллярно, ведь видели это в больнице. Разве не логично повторять то, что делают квалифицированные медработники.

Да, стоит сказать, что температура 36,6 считается нормальной лишь при аксиллярном методе. При оральной методике норма составляет 37,3 — 37,7 градусов, а при ректальной — 37,1 — 37,5 градусов.