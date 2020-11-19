Женщина сообщила о пугающей находке в горшке с растением

Жительница австралийского штата Квинсленд поделилась жутковатым открытием, которое она сделала, когда пересаживала комнатные растения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лиза Лунем (Lisa Lunam) обнаружила, что горшок, в котором росли ее каладиумы, вместо почвы заполнен человеческими волосами. Она сфотографировала пугающую находку и выложила снимок в Facebook.

Lisa Lunam

Многие сочли горшок с волосами отвратительным, кто-то в шутку посоветовал ей позвать священника. Одна из женщин оставила комментарий, в котором предположила, что волосы попали в компост вместе с мусором.

«Я всегда бросаю в компост волосы с расчески или из пылесоса», — сказала она.

Некоторые из тех, кто увидел горшок в соцсети, предположили, что волосы могут быть полезны для растений. «Они медленно отдают растению питательные вещества и азот, — написал один из комментаторов. — Как раз то, что ему нужно».