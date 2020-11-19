Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Женщина рассказала о пугающей находке в горшке с комнатным растением 

Lenta.ru 6 часов назад
Женщина сообщила о пугающей находке в горшке с растением
Фото: Pixabay
Жительница австралийского штата Квинсленд поделилась жутковатым открытием, которое она сделала, когда пересаживала комнатные растения. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Лиза Лунем (Lisa Lunam) обнаружила, что горшок, в котором росли ее каладиумы, вместо почвы заполнен человеческими волосами. Она сфотографировала пугающую находку и выложила снимок в Facebook.
Lisa Lunam
Многие сочли горшок с волосами отвратительным, кто-то в шутку посоветовал ей позвать священника. Одна из женщин оставила комментарий, в котором предположила, что волосы попали в компост вместе с мусором.

«Я всегда бросаю в компост волосы с расчески или из пылесоса», — сказала она.

Некоторые из тех, кто увидел горшок в соцсети, предположили, что волосы могут быть полезны для растений. «Они медленно отдают растению питательные вещества и азот, — написал один из комментаторов. — Как раз то, что ему нужно».
Ранее сообщалось, что горшок с комнатным растением спас 91-летнюю одинокую британку, которая получила травму и два дня не могла подняться с пола. Чтобы утолить голод, она ела землю из горшка.
Видео дня. Кем на самом деле была Хюррем-султан
Последние новости
Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России Роспотребнадзор заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в России В офисе Зеленского назвали единственный способ вернуть Крым В офисе Зеленского назвали единственный способ вернуть Крым Названы ранние симптомы коронавируса Названы ранние симптомы коронавируса
Комментарии 2
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Мистические и пугающие обитатели Амазонки
07:18
Мистические и пугающие обитатели Амазонки
Безумный мир
Говорящая собака из TikTok поразила Сеть
01:51
Говорящая собака из TikTok поразила Сеть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение