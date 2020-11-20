В финансовом поведении людей существует большая разница. Например, богачи инвестируют свои средства, а бедняки — копят. То же самое касается покупок. Бедные люди готовы наскрести последние деньги на определенные вещи, тогда как богачи даже не взглянут на них в магазине. "Рамблер" перечисляет вещи, которые никогда не покупают богачи.

Брендовые вещи

Если посмотреть на гардероб богатых людей, то можно понять, что они не гонятся за брендами и логотипами. Они спокойно могут приобретать вещи из масс-маркета, но предпочитают покупать одежду из качественных материалов. Они никогда не потратятся на бредовую вещь из искусственных тканей ради того, чтобы она у них просто была.

Дорогие подарки для детей

Обеспеченные люди делают так, чтобы их дети осознавали ценность денег, поэтому не будут тратить последние деньги на новую приставку или куклу для ребенка. Это помогает детям осознать, что деньги не берутся из воздуха и нужно к ним правильно относится. Кроме того, дети растут быстро, поэтому тратить много денег на новые игрушки и одежду для ребенка неправильно. Для более взрослых детей родители придумывают схему накоплений на дорогие покупки. Например, они откладывают деньги с подарков на праздники.

Новые гаджеты

Среди тех людей, которые стоят в очереди за новым айфоном, нет обеспеченных. Там можно найти только тех, кто хочет похвастаться новым телефоном перед другими, чтобы показать свою состоятельность. Богачи никогда не покупают последние модели телефона сразу после их выхода, если им это не нужно. У них нет потребности в том, чтобы доказывать кому-то свой статус.

Фастфуд и еда вне дома

Богатые люди тщательно следят за своим здоровьем, поэтому редко питаются фастфудом и едой из доставки. Если они пользуются этим, то заказывают только из проверенных мест и в том случае, если у них нет времени на готовку.