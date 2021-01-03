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Как дезодорант убил подростка 

Мира Маркина 1 час назад
Как дезодорант убил подростка
Фото: depositphotos.com
Дезодорантами пользуются миллионы людей по всему миру. Однако большинство из них даже не подозревают о том, к каким последствиям может привести средство гигиены. Подробнее о том, чем может быть опасен дезодорант, — в материале "Рамблера".
В 1998 году в Великобритании погиб 16-летний подросток Джонатан Кейпвелл. Причиной его смерти стало чрезмерное увлечение дезодорантами.
Британец переживал из-за излишнего потоотделения и старался бороться с ним посредством дезодоранта в аэрозоле, который использовал крайне часто. Как правило, делал он это в маленькой ванной или в спальне. Ничто не предвещало беды, но однажды самочувствие подростка резко ухудшилось, и он скончался от сердечного приступа прямо в своей комнате.
Судмедэксперты выяснили, что в крови юноши было обнаружено бутана и пропана в 10 раз больше нормы. Эти газы входят в состав спреев как пропелленты. Как оказалось, в течение долгого времени они накапливались в теле мальчика, после чего спровоцировали смерть.
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