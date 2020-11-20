Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Показана самая дорогая защитная маска в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Показана самая дорогая защитная маска в мире
Фото: Yvel
В сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Соответствующий материал публикует Forbes.
Речь идет об аксессуаре, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Его стоимость составляет 1,5 миллиона долларов (114,1 миллиона рублей).
Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Мужчина пожелал остаться анонимным, однако известно, что он — коллекционер. Кроме того, одним из его требований являлось то, что вещь должна соответствовать высокой степени защиты и не пропускать вредоносные частицы, поэтому она полностью функциональна.
Соучредитель компании Исаак Леви (Isaac Levy) отметил, что заказчик — его давний клиент. По его словам, бизнесмен хотел сделать заказ, который «спровоцирует много шума», поэтому для его реализации Леви нанял 25 лучших мастеров и огранщиков. Работа над изделием длилась три месяца.
В апреле бесполезные маски от коронавируса из кожи питона возмутили покупателей. Владелец компании All American Gator Products Брайан Вуд создал аксессуар из кожи питонов и аллигаторов и начал торговать ими по 20-40 долларов (1520 и 3040 рублей). «Зачем убивать животных ради бесполезных масок?» — возмущались пользователи сети.
Видео дня. Находки, которые ввели в ступор археологов
Последние новости
В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час Путин упразднил Роспечать и Россвязь Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Комментарии
Вещи , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение