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Где и когда появились первые почтовые индексы 

Катерина Саломе 45 минут назад
Где и когда появились первые почтовые индексы
Фото: depositphotos.com
Сегодня сложно представить свою жизнь без почтового индекса. Люди зачастую заказывают товары из других городов и стран или отправляют посылками друг другу. Но так было не всегда. «Рамблер» расскажет, где и когда появились первые почтовые индексы.
По мере роста населения городов и государств в целом все сложнее становилось доставлять почту, деловую корреспонденцию по нужному адресу. Первые попытки унификации почтовых адресов предпринимались в крупных городах. Так в середине 19 века Лондон и Ливерпуль в Англии были разделены на 10 районов, а у каждого района почта стала иметь свой номер, своеобразный предшественник почтового индекса.
Самые первые индексы стали применяться на территории УССР — в начале 30-х годов прошлого века. В их названии использовались не только цифры, но и буквы. По каждому из знаков можно было определить республику, город и даже городской район. Но с началом Второй мировой войны почтовые индексы использоваться перестели. За это время индексную систему адресации освоили в зарубежных странах, и первой на этот путь встала Германия. Там были введены двухзначные почтовые индексы (Postleitgebietszahlen), которые использовались для уменьшения срока доставок посылок: в условиях постоянных боевых действий возросло количество полевой почты. Индекс имел значение от 1 до 24 по числу пунктов приема посылок в соответствующих областях Германии.
Постепенно почтовые индексы стали применяться в Аргентине (1958), США (1963), Швейцарии (1964), Великобритании (1959-74) и вернулись в новом виде в СССР в 1971 году. В России, как и в СССР, распространена шестизначная система индексации, где первые три цифры — это код города, а три другие это код почтового отделения, хотя Москва и Санкт-Петербург имеют несколько кодов города. В некоторых странах использую смешанные, буквенно-цифровые индексы (Канада, Ирландия, Нидерланды, Казахстан, Великобритания и другие).
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Вещи , Почта России
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