Сегодня сложно представить свою жизнь без почтового индекса. Люди зачастую заказывают товары из других городов и стран или отправляют посылками друг другу. Но так было не всегда. «Рамблер» расскажет, где и когда появились первые почтовые индексы.

По мере роста населения городов и государств в целом все сложнее становилось доставлять почту, деловую корреспонденцию по нужному адресу. Первые попытки унификации почтовых адресов предпринимались в крупных городах. Так в середине 19 века Лондон и Ливерпуль в Англии были разделены на 10 районов, а у каждого района почта стала иметь свой номер, своеобразный предшественник почтового индекса.

Самые первые индексы стали применяться на территории УССР — в начале 30-х годов прошлого века. В их названии использовались не только цифры, но и буквы. По каждому из знаков можно было определить республику, город и даже городской район. Но с началом Второй мировой войны почтовые индексы использоваться перестели. За это время индексную систему адресации освоили в зарубежных странах, и первой на этот путь встала Германия. Там были введены двухзначные почтовые индексы (Postleitgebietszahlen), которые использовались для уменьшения срока доставок посылок: в условиях постоянных боевых действий возросло количество полевой почты. Индекс имел значение от 1 до 24 по числу пунктов приема посылок в соответствующих областях Германии.