Показана самая дорогая защитная маска в мире 

Все новости на карте

В сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Об этом сообщает Forbes.

Аксессуар изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Его стоимость составляет 1,5 миллиона долларов (114,1 миллиона рублей).

Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Мужчина пожелал остаться анонимным, однако известно, что он — коллекционер.

Yvel

Однако заказчику был важен не только внешний вид изделия, одним из главных требований было соответствие высокой степени защиты маски.

По словам соучередителя компании, бизнесмен хотел сделать заказ, который «спровоцирует много шума», поэтому для его реализации Леви нанял 25 лучших мастеров, которые работали над маской три месяца.