Россияне назвали худшие новогодние подарки 

Мужчины не любят получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Для 8% опрошенных самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Так ответили 13% мужчин и 4% женщин. 4% россиян не хотят найти под елкой новогодние сувениры: свечи, брелоки, статуэтки и магниты (6% женщин и 3% мужчин).

Конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками 3% респондентов, (5% женщин и 1% мужчин). Косметику или парфюмерию считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2%.

Другие варианты неудачных подарков назвали 18% опрошенных. В числе таких подарков — кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и живая крыса.

24% россиян заявили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка, поскольку "даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания". 28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков. Такие респонденты считают, что "праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета".

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов страны. Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2020 года.