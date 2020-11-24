Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Чтобы не разочаровать человека под Новый год, не дарите ему носки и брелоки. Такой совет напрашивается после ознакомления с исследованием, которое провел сервис по поиску работы Superjob.

Рейтинг худших новогодних подарков возглавило отсутствие подарка. Об этом заявили 24 процента разочарованных респондентов со всех уголков страны.

18 процентов опрошенных выбрали в опросе категорию «Другое» и перечислили, какие подарки их расстроили больше всего: ласты, крыса в качестве питомца (видимо, на Год крысы), шариковая ручка, кальян для некурящего и другие сюрпризы.8 процентов заявили, что худший подарок, который им когда-либо делали — это одежда.

Причем мужчины жалуются на это втрое чаще женщин. Еще бы: им дарят в основном носки. Футболки и свитера мужчины тоже предпочитают выбирать сами.

4 процента терпеть не могут новогодние сувениры: свечи, магнитики, брелоки и все эти статуэтки с изображением символов года и Снегурочек.

3 процента не хотят, чтобы им дарили конфеты, торты и шоколадки. Столько же участников опроса не доверяют сторонним лицам выбор парфюма или косметики, даже геля для душа или пены для ванны.

2 процента не понимают, зачем им дарят посуду и различную кухонную утварь вроде разделочной доски или половника.

28 процентов благодарных счастливчиков не жалуются на неудачные презенты и придерживаются принципа «главное не подарок, главное — внимание». А вы согласны с этим утверждением?