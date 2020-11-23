Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны 

Владимир Гриценко. Для того чтобы работа смартфона завершилась быстрее, чем мы ожидаем, достаточно вывести из строя аккумулятор — он практически не подлежит самостоятельной замене, поэтому многие предпочитают просто поменять устройство, рассказал агентству " Прайм " эксперт платформы НАФИ " Цифровой гражданин

"Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора",

— пояснил он.

Со временем может выйти из строя и другая важная деталь — OLED-экран. Он выгорает, если работает на повышенной яркости, через три-четыре года. Это тоже повод для замены устройства.

"Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов, — небрежное обращение, падения, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищенном смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь",

Если вы часто роняете телефон, следует воспользоваться специальными чехлами и защитным стеклом, хотя у последнего есть свои минусы. Что касается батареи, то следует избегать ее полного разряда и использовать режим сбережения ресурса, подытожил он.