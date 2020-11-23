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Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Эксперт рассказал, как люди «убивают» свои телефоны
Фото: depositphotos.com
Для того чтобы работа смартфона завершилась быстрее, чем мы ожидаем, достаточно вывести из строя аккумулятор — он практически не подлежит самостоятельной замене, поэтому многие предпочитают просто поменять устройство, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора",

— пояснил он.
Со временем может выйти из строя и другая важная деталь — OLED-экран. Он выгорает, если работает на повышенной яркости, через три-четыре года. Это тоже повод для замены устройства.

"Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов, — небрежное обращение, падения, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищенном смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь",

— отмечает Гриценко.
Если вы часто роняете телефон, следует воспользоваться специальными чехлами и защитным стеклом, хотя у последнего есть свои минусы. Что касается батареи, то следует избегать ее полного разряда и использовать режим сбережения ресурса, подытожил он.
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Вещи , Владимир Гриценко
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