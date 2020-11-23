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Создан первый в мире антибактериальный смартфон 

ТК «Звезда» и ещё 1 9 часов назад
Создан первый в мире антибактериальный смартфон
Фото: ТК «Звезда»
Корпус телефона покрыт ионами серебра, которые убивают до 99,99% всех, оседающих на нем микробов.
Специалисты британской компании Bullit Group создали первый в мире телефон с антибактериальным покрытием. Модель Cat S42 выполнена в корпусе, материалы которого содержат ионы серебра, которые предотвращают распространение микробов и увеличение их патогенов.
Предполагаемая цена на телефон, особенно актуальный в период пандемии COVID-19, составит в Великобритании 229 фунтов стерлингов. В продаже новинка появится не раньше начала 2021 года, пишет Daily Mail.
Благодаря ионам серебра 80% процентов попадаемых на корпус телефона бактерий будут уничтожены за 15 минут, а 99,99% исчезнут за 24 часа. Корпус телефона будет водонепроницаемым, поэтому его без опасений можно будет мыть губкой с мыльным раствором под краном.
Далее линейку моделей планируется расширить. Позднее производители обещают выпустить Сat S52 по цене 380 фунтов стерлингов и Сat S62 по цене 599 фунтов стерлингов.
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