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Кто получает все деньги из фонтанов 

Катерина Саломе 1 час назад
Кто получает все деньги из фонтанов
Фото: depositphotos.com
Главное летнее украшение любого города — это фонтаны. Во многих странах существует традиция бросать в них монеты, чтобы сбылось загаданное желание. «Рамблер» расскажет, куда в последствии попадают эти деньги.
В древности эти деньги шли на содержание храмов и их служителей, в первую очередь на еду и одежду. Сейчас многие фонтаны имеют своих владельцев и от этого зависит дальнейшая судьба монет. Например, в Европе деньги, собранные в фонтанах, чаще всего, тратятся на очистку и поддержание в должной форме самих фонтанов, либо идут на благотворительность.
В нашей стране, как правило, туристы кидают в основном копейки. На таких «гонорарах» особо не разбогатеешь, поэтому их приходится утилизировать вместе с мусором. К моменту «осенней консервации» фонтанов их вообще сложно привести к надлежащему виду из-за образовавшегося слоя налета за время рабочего сезона.
Если все-таки появляются желающие «рыбаки», которые хотят разжиться золотишком, то они быстро пропадают, потому что выловить монеты, не искупавшись в фонтане фактически невозможно, а купание в них уже мелкое хулиганство, которое облагается штрафом.
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