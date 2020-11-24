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Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона 

Даня Виттиг 5 часов назад
Выяснилось, что следует ежемесячно удалять из смартфона
Фото: depositphotos.com
Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память телефона, поэтому от них стоит избавляться. Также не лишней будет проверка информации в облаке. Об этм рассказал прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По его словам, даже с учетом широкого разнообразия целей, из ста установленных приложений, постоянно человек использует не более десяти.

"Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются — а это увеличивает интернет-трафик", — отметил специалист.

Если вы хотите, чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления. Чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, хранение сверх минимального объема потребует доплат. Так что чистка памяти помогает cэкономить.

"Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона — в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера", — резюмировал Кусков.

Ранее "Рамблер" сообщал, как заставить мошенников внести вас в черный список.
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Вещи , Денис Кусков
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