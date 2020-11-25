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Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор 

РИА Новости и ещё 5 7 часов назад
Названа стоимость хорошего телевизора
Фото: Depositphotos
Роскачество впервые провело исследование телевизоров популярных брендов, определив, в частности, насколько их потребительские свойства коррелируют с ценой.
Эксперты проверили 201 модель пяти популярных брендов стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей. Программа испытаний реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.
Телевизоры были протестированы по шести категориям, включающим в себя 231 показатель: качество изображения (вес в рейтинге — 45%), качество звука (25%), удобство эксплуатации и Smart TV (по 10%), возможности подключения и энергоэффективность (по 5%).

"Первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней (средняя цена исследованных телевизоров — 71 435 рублей). Первое место — 189 990 рублей (4,1 балла), второе место — 119 990 рублей (4,07 балла), третье место — 129 990 рублей (4,06 балла)",

— говорится в сообщении организации.
Роскачество также отмечает, что модели с самой маленькой диагональю (24-32 дюйма) находятся в конце рейтинга и имеют самую низкую цену — от 10 830 до 20 441 рублей, а принцип "чем выше цена, тем лучше качество" в большей степени был справедливым для моделей с диагоналями 55-58 и 60-65 дюймов. Эксперты также приходят к выводу, что самая последняя модель телевизора (по году выпуска) не обязательно должна быть самой лучшей: например, в первую десятку телевизоров с диагональю 60-65 дюймов вошли шесть моделей 2019 года.
Кроме того, модели с "передовой" технологией 8К не превосходят модели 4K и находятся в середине рейтинга в своем размерном ряду 60-65 дюймов, уступая лидерам по важнейшим группам показателей: качество изображения и звука.

"Учитывая высокую цену на модели 8K, их приобретение на данный момент может быть нецелесообразным",

— говорится в сообщении.
Обозначение 8K означает, что у модели в четыре раза больше пикселей, чем при 4K: детализация на мониторах с таким разрешением считается самой высокой, поясняет Роскачество.
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